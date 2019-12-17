Obezite merkezinde 6 ayda 30 kilo zayıfladı - Son Dakika
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Obezite merkezinde 6 ayda 30 kilo zayıfladı

6 saat önce

Edirne'de fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayan tur organizatörü Güney, Kakat, bir obezite merkezinde uygulanan programla 6 ayda 30 kilo verip sağlığına kavuştu.

Obezite merkezinde 6 ayda 30 kilo zayıfladı, System.String[]

Edirne'de fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayan tur organizatörü Güney, Kakat, bir obezite merkezinde uygulanan programla 6 ayda 30 kilo verip sağlığına kavuştu.

Güney Kakat (44) iş yoğunluğu, zamansız ve hızlı yemek yeme, hareketsiz yaşam nedeniyle kilo aldı.

Kilosu 115'e ulaşınca sağlık problemleri yaşamaya başlayan Kakat, zayıflamak için çareler aramaya başladı. Sağlıklı kilo vermek ve yeniden kilo almamak için bir zayıflama programı arayan Kakat, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Obezite Merkezine başvurdu.

Uzmanların tetkikleri sonucu kendisi için hazırlanan hareket ve diyet programını uygulayan Kakat, altı ay sonunda 115 kilodan 85 kiloya düştü.

Eski kıyafetlerini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen ve sağlığına kavuşan Kakat, kilo verme programını sürdürmeye devam edecek.

"Ameliyatsız bu kadar kilo vermek beni mutlu etti"

Güney Kakat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyatsız kilo vermenin mutluluğunu yaşattığını anlattı.

Zayıfladıktan sonra hayatında pek çok şeyin değiştiğini anlatan Kakat, "Şu an kendimi çok rahat hissediyorum. Kısa bir zaman diliminde sağlıklı şekilde ve ameliyatsız olarak bu kadar kiloyu vermek beni mutlu etti. Hedefim 75 kiloya inebilmek. Bunu da obezite merkezimizin doktorlarıyla planlıyoruz." dedi.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca Türkiye'de 30 obezite merkezi açıldığını, Edirne'dekinin de bunlardan biri olduğunu anımsattı.

Kilolarından kurtulmak ve sağlıklı zayıflamak isteyen 120 danışanın 1 yıldır hizmet veren merkezlerinde tedavi gördüğünü aktaran Kalkan, "Danışanlarımız obezite ile ilgili birçok bilgiyi burada alıyor, uzman ekiplerce önce bilinçlendiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkeze başvuranların psikiyatri, genel cerrahi, dahiliye birimlerinde ilk önce muayenelerinin yapıldığını belirten Kalkan, "Bir hastalıklarının olduğu teşhis edildiğinde hastalıklar gideriliyor. Bunlardan sonra fizyoterapistlerimiz eşliğinde güzel bir programla sağlıklı beslenme, sağlıklı hareket ve egzersizleri içeren bir yaşam tarzı aşılanıyor." diye konuştu.

-"Edirne 500 kilo hafifledi"

Güney Kakat'ın da merkezde 6 ay boyunca 30 kilo verdiğini söyleyen Kakat, "Güney Bey azimli danışanlarımızdan. Burada yaptığımız tüm etkinlikleri takip etti ve hayatına uyguladı. Sağlıklı ve kontrollü zayıflamak isteyen herkes merkezimize başvurabilir. 120 hastamıza 1 yıl boyunca toplam 500 kilo verdirdik, Edirne'yi 500 kilo hafiflettik." dedi.

Devlet Hastanesi, Kilo Vermek, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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