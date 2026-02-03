Ocak 2026 Enflasyon Rakamları Açıklandı

(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verisine göre, enflasyon 2026 yılı Ocak ayında yüzde 6,32 oranında artarken, yıllık yüzde 53,42 oldu.

ENAG, Ocak 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre E-TÜFE, ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 6,32 oranında arttı.

ENAG hesaplamalarına göre tüketici fiyatlarındaki artışın son 12 aylık toplamı ise yüzde 53,42 olarak gerçekleşti.