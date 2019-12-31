Ocak TV'den yeni konsept - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ocak TV'den yeni konsept - Son Dakika

Ocak TV'den yeni konsept

6 saat önce

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, sosyal medyada var olan video kanalında yeni bir içerik yayımladı.

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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, sosyal medyada var olan video kanalında yeni bir içerik yayımladı.


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, sosyal medyada var olan ve ülkü ocaklarının faaliyetlerinin paylaşıldığı video kanalında yeni bir içeriğe başladı. İçerikte, kanaldaki izleyicilerin talebiyle bir kişi seçilerek sosyal medya üzerinden o kişiye sorular yönetiliyor. Ocak Tv'nin yeni içeriği 'Soru-Cevap'ın ilk konuğu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş oldu. İzleyiciler, Ateş ve ülkü ocakları hakkında merak ettikleri soruların cevabını buldu. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:34 Kaynak: İHA
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