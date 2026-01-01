Diyarbakır'daki Öcalan mitingi ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'daki Öcalan mitingi ertelendi

Diyarbakır\'daki Öcalan mitingi ertelendi
01.01.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle DEM Parti'nin 4 Ocak günü yapmayı planladığı miting, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle DEM Parti'nin düzenleyeceği miting, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

DEM PARTİ, DİYARBAKIR'DAKİ ÖCALAN MİTİNGİNİ ERTELEDİ

DEM Parti öncülüğünde Demokratik Kurumlar Platformu tarafından Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 4 Ocak günü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle yapılması planlanan miting, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen miting tertip komitesi, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "4 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 'Umut ve Özgürlük' mitingi, son yılların en şiddetli kış koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mitingimizin hazırlık süreci, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebinin toplumun tüm kesimlerinde güçlü bir şekilde yankı bulduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu bakımdan, planlanan miting asıl amacına bir yönü ile ulaşmıştır. Gece gündüz demeden emek veren halkımıza ve bileşen yapılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki Öcalan mitingi ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kadir aytaç Kadir aytaç:
    asla kabul edilemez asla tahliye edilemez 8 9 Yanıtla
  • Mert Ceyhan Mert Ceyhan:
    Milletin ayarları ile oynamayın sokağa dökülürüz 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp ameliyatı oldu, memleketine dönerken hayatını kaybetti Kalp ameliyatı oldu, memleketine dönerken hayatını kaybetti
Vitor Pereira Türkiye’ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Beşiktaş’tan Ferdi Kadıoğlu bombası Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası
Tam 280 milyon dolar 2025 yılının en çok kazanan futbolcusu belli oldu Tam 280 milyon dolar! 2025 yılının en çok kazanan futbolcusu belli oldu
Kar ve tipi ulaşımı hayatı felç etti Fırtınaya rağmen namazını kıldı Kar ve tipi ulaşımı hayatı felç etti! Fırtınaya rağmen namazını kıldı
TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi

18:17
Artvin’de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
17:42
LvbelC5 izleyen Gupse Özay’ın mimikleri sosyal medyayı salladı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı
16:57
Galatasaray’ın yıldızına fesih şoku Milli Takım forması giymeleri yasaklandı
Galatasaray'ın yıldızına fesih şoku! Milli Takım forması giymeleri yasaklandı
16:53
Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı
Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı
15:17
Saat verildi AKOM’dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı
14:52
Komşuda gerilim tırmanıyor Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2026 19:32:19. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'daki Öcalan mitingi ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.