Öcalan\'dan Suriye Uyarısı

BBC

18.01.2026 17:30
DEM Parti heyeti, Öcalan'ın Suriye'deki çatışmalar nedeniyle endişeli olduğunu aktardı.

DEM Parti İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Öcalan'ın Suriye'deki çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle endişeli olduğuna ilişkin sözlerini aktardı.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, 17 Ocak Cumartesi günü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

Heyet, pazar günü görüşmeye ilişkin X üzerinden açıklama yaptı.

Yaklaşık iki buçuk saat sürdüğü belirtilen görüşmede, Öcalan'ın sürecin ilerletilmesinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Suriye'de yaşanan gelişmelerin görüşmede ana gündem olduğu belirtilen açıklamada, Öcalan'ın "çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu" belirttiği ifade edildi.

Öcalan'ın, bu durumu "Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi" olarak değerlendirdiği ve "Suriye'deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini" vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Öcalan'ın "sorunun konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu" söylediği ifade edildi.

Suriye'deki son gelişmeler neler?

Suriye'de Şam yönetimine bağlı ordu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çatışmalar ocak ayında Halep'te yeniden tırmandı.

Ana gövdesini Kürt Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu SDG, 11 Ocak'ta ilan edilen ateşkesle Fırat Nehri'nin doğusuna çekildi.

Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan bölge SDG'nin kontrolü altında.

Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart 2025'te imzalanan mutabakat çerçevesinde, Kürtlerin kontrolündeki bölge ve güçlerin 2025'in sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde uzlaşılmıştı.

Ancak mutabakatın uygulanmasında sorunlar yaşandı.

SDG'nin Halep'ten çekilmesi ardından Suriye ordusu kentin doğusuna doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Öte yandan, Suriye geçiş yönetimi Devlet Başkanı Ahmed Şara, 16 Ocak'ta Kürtlere bir takım haklar tanıyan bir kararname yayımladı.

Kürtlerin Suriye'nin "temel ve asli bir parçası" olduğu belirtilen kararnamede, Kürtlere vatandaşlık hakkı veriliyor, Kürtçe de "ulusal dil" olarak tanınıyor.

Kaynak: BBC

BBC
