Son Dakika Haberleri: Oda Başkanlığı Seçiminde Kavga: 2 Yaralı

Oda Başkanlığı Seçiminde Kavga: 2 Yaralı

26 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ziraat odası başkanlığı seçiminin ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Oda Başkanlığı Seçiminde Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ziraat odası başkanlığı seçiminin ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen olağan genel kurul toplantısı ve başkanlık seçiminin ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında 1 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, yaralılar Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, 5 adayın yarıştığı seçimde 66 delegenin 32'sinin oyunu alan İbrahim Emiroğlu'nun Afşin Ziraat Odasının yeni başkanı olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:20 Kaynak: AA

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