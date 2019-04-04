Son Dakika Haberleri: Oda Müziğinde Gençlerin Gecesi

Oda Müziğinde Gençlerin Gecesi

26 dakika önce

Oda müziği konserlerinde bu hafta genç solistler Doruk Selen Güleç, Yağızcan Keskin ve Can Bağdar Bilen performansları ile sanatseverlere keyifli bir gece yaşattılar.

Oda Müziğinde Gençlerin Gecesi, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen konserde, müziğe yürek vermiş genç viyola sanatçısı Doruk Selen Güleç, klarinet sanatçısı Yağızcan Keskin ve piyano sanatçısı Can Bağdar Bilen sahne aldılar. W. A. Mozart ve M. Bruch gibi bestekârların eserlerini başarılı bir şekilde yorumlayan genç sanatçılar, konser sonrası büyük alkış aldılar.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın gelecek Oda Müziği programında, 8 Nisan 2019'da BSM Ergin Orbey Sahnesi'nde Eda Delikçi, Elif Onay, Erkan Özbek, Mert Nayan ve Dritan Gani sahne alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:33 Kaynak: Bültenler

Ergin Orbey, Keskin, Güncel
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