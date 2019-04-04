Oda Müziğinde Gençlerin Gecesi
26 dakika önce
Oda müziği konserlerinde bu hafta genç solistler Doruk Selen Güleç, Yağızcan Keskin ve Can Bağdar Bilen performansları ile sanatseverlere keyifli bir gece yaşattılar.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen konserde, müziğe yürek vermiş genç viyola sanatçısı Doruk Selen Güleç, klarinet sanatçısı Yağızcan Keskin ve piyano sanatçısı Can Bağdar Bilen sahne aldılar. W. A. Mozart ve M. Bruch gibi bestekârların eserlerini başarılı bir şekilde yorumlayan genç sanatçılar, konser sonrası büyük alkış aldılar.
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın gelecek Oda Müziği programında, 8 Nisan 2019'da BSM Ergin Orbey Sahnesi'nde Eda Delikçi, Elif Onay, Erkan Özbek, Mert Nayan ve Dritan Gani sahne alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:33 Kaynak: Bültenler
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