Son Dakika Haberleri: Oda müziğinde keman ve piyanonun muhteşem uyumu
Son Dakika Güncel Oda müziğinde keman ve piyanonun muhteşem uyumu

Oda müziğinde keman ve piyanonun muhteşem uyumu

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan oda müziği konserlerinde bu hafta keman sanatçısı Ols Cinxo ve piyanist Olga Hasanova sahne aldı.

Oda müziğinde keman ve piyanonun muhteşem uyumu, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen konserde konuk solistler, Mozart, Beethoven, Schumann gibi dünyaca ünlü bestekarların eserlerini başarıyla seslendirdi. Sanatçılar sergiledikleri uyumlu performansları ile Eskişehirli sanatseverlerden büyük beğeni toplarken, konser sonunda keman sanatçısı Ols Cinxo ve piyanist Olga Hasanova ayakta alkışlandılar.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen oda müziği konserlerinin gelecek programında 21 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de Ergin Orbey Sahnesi'nde Ensemble Veritas grubu sahne alacak.

Ergin Orbey, Beethoven, Mozart, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:18 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti
İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması: Lisansları incelemeye aldık İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan Bahçeli hakkında skandal paylaşım YPG/PKK, TSK envanterindeki benzer silahlarla sivilleri vuruyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:30:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oda müziğinde keman ve piyanonun muhteşem uyumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]