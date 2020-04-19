Odasında ölü bulunun çiftçinin cebinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde çiftçilik yapan Harun Demir (25), yaşadığı evde ölü bulundu. Cebinden uyuşturucu madde çıkan Demir'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Olay, sabah saatlerinde Süller Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Harun Demir uyanmayınca, yakınları odasına girdi. Demir'i hareketsiz yatarken bulan ailesi, 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık görevlileri, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Demir'in cenazesi, Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan yapılan aramada, Demir'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Demir'in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.