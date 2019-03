Ödediğimiz Kredi ve Burslar 12 Kat Arttı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Söylediğimiz gibi önceliğimiz sizlersiniz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Söylediğimiz gibi önceliğimiz sizlersiniz. Kredi ve burs 17 sene önce ne kadardı biliyor musunuz? Ödediğimiz kredi ve burslar 12 kat arttı. Bunun yanında bizim sloganımız değil, hayata geçirdiğimiz bir konu." dedi.



Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" programına katılan Bakan Kasapoğlu, gençlerin kendileri için vazgeçilmez olduğunu, bu anlamda gittikleri her şehirde bir araya geldiklerini söyledi.



Gençliğin kendileri için her şey olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti hükümetlerinin her zaman gençler için çalıştığını ve çalışmaya da devam ettiğini vurguladı.



Gençlerin parlamento başta olmak üzere belediye meclislerinde dahi bulunduklarına işaret eden Kasapoğlu, "Çok genç kardeşlerimizin mecliste bizi temsil etmesi, seçme ve seçilme yaşının önündeki yaş engellerinin erken sınırlara çekilmesi de Cumhurbaşkanımızın ısrarlarıyla gerçekleşen bir olay. Muhalefet bu işe karşı çıkmıştı. Buna rağmen hamdolsun Cumhurbaşkanımız ısrarcı oldu bu konuda ve çok genç kardeşlerimiz bugün parlamentoda, belediye meclislerinde bizleri temsil ediyorlar. Sizlerin de mutlaka içinizden parlamentoda, meclislerde ve çok önemli mevkilerde göreceğiz. Amacımız sizlere çok daha güzel bir Türkiye'yi emanet etmek. Bu bağlamda da inşallah çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



-"Ödediğimiz kredi ve burslar 12 kat arttı"



Soruları yanıtlayan Kasapoğlu, bir öğrencinin kredi borçlarıyla ilgili sorusuna, "Sizler işe girene kadar kaç yıl olursa olsun geri ödeme zorunluluğunuz yok. Bir dilekçeyle bize başvurun, sigorta girişiniz olmadığı müddetçe biz sizden onu talep etmiyoruz. Burada maalesef bilgi akışında bir sorun var. Karşılaşıyoruz bu sorularla ama bu çok net bir konu. Kesinlikle mağduriyete yol açacak bir konu değil. Söylediğimiz gibi önceliğimiz sizlersiniz. Kredi ve burs 17 sene önce ne kadardı biliyor musunuz? Ödediğimiz kredi ve burslar 12 kat arttı. Bunun yanında bizim sloganımız değil, hayata geçirdiğimiz bir konu. O yüzden siz işe girene kadar da bekliyoruz." cevabını verdi.



Öğrencilere verilen kredi konusunu çok önemsediklerine işaret eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Bizim amacımız sizleri nasıl geleceğe daha güçlü hazırlarız. Kredi ve burs imkanlarıyla... 17 sene önce 200 bin yatak bile yoktu Türkiye'de. Şu an 700 bine yakın yatağımız var. 180 binden 700 bine. Yine bin 500 kadar spor tesisi varken şu anda 5 bine yakın tesis var. Belediyelerle birlikte yaptığımız ayrı. Dolayısıyla biz açıkçası üretimi ve katkıyı nasıl artırırız onun derdindeyiz. Bizim daha farklı proje desteklerimiz de var. 'İki günü birbirine eşit olan ziyandadır' felsefesiyle hareket ediyoruz. Bu hepimiz için geçerli. O yüzden nasıl daha çok üretiriz, bu toplum için daha fazla şey ortaya koyarız onun derdindeyiz. Bu anlamda gençlerimizin geleceğine yönelik desteklerimiz, yatırımlarımız devam edecek."



"Kitaplarınız bittikçe bizi arayın bakanlık olarak biz size gönderelim"



Gençlerden beklentilerinin çok çalışmak olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Ülkemiz her türlü tehdide açık bir ülke. Coğrafyamız, insanımız yüzyıllardır böyle. O yüzden biz her açıdan güçlü olacağız. Bilgi donanımımızla, fiziğimizle, birliğimizle, kardeşliğimizle güçlü olacağız. O manada biz geleceğe kendimizi donanımlı yetiştireceğiz. Bir kaç tane dil öğreneceğiz, çok kitap okuyacağız. Bugün size kitap getirdim, bugünkü hediyem size. Kitaplarınız bittikçe bizi arayın bakanlık olarak biz size gönderelim. Kitap okumak çok önemli. İnternetin ve telefonun sanal derinliklerinde kaybolmayın. Gerçek hayatın, gerçek dostlukların peşinden koşun ve iyi arkadaşlıklar edinin." ifadelerini kullandı.



"Kullanmazsanız ne yapacağız o tesisleri?"



Kasapoğlu, salonda bulunan gençlerinin bir çoğunun herhangi bir spor yapmadığını öğrenmesi üzerine ise, "Biz bir sürü tesis yaptık ve yapacağız ama siz o tesisleri kullanmazsanız ne yapacağız o tesisleri? O yüzden bugünden tezi yok spora başlayacağız. Kendimizi iyi yetiştireceğiz ve zamanı iyi kullanacağız. Çünkü biliyorsunuz kaybettiğimiz bir saniyeyi bile geri getiremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Etkinlikte, AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak da seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri hakkında bilgi verdi.



Kasapoğlu, daha sonra Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Bayburt İl Özel İdarespor'un Genç Osman Mahallesi'ndeki tesislerini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ersoy Özbek ve futbolcularla görüşen Bakan Kasapoğlu, fotoğraf çektirdi.



Kasapoğlu, ardından şehir merkezinde esnafları ziyaret etti, bir berbere girerek sakal tıraşı oldu.

