Son Dakika Haberleri: Ödemeler Dengesi (2)

Ödemeler Dengesi (2)

42 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 803 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 803 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.


TCMB tarafından Aralık 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.


Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 297 milyon dolar artarak 803 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 840 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 143 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 672 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 370 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 518 milyon dolar tutarında net giriş oldu. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 585 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 991 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 999 milyon dolar, 51 milyon dolar ve 282 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde aralıkta 860 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

Yıl sonu güncellemeleri

"Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde 2014 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemlerini ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemini etkiledi.

Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 2014'te 600 milyon dolar, 2015'te 263 milyon dolar, 2018 Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 151 milyon dolar azalış ve 2016 ile 2017 yılında sırasıyla 135 milyon dolar ve 58 milyon dolar artış gösterdi. Böylece net hata ve noksan kalemi toplam 1 milyar 821 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2017 Ocak-Aralık 2018 Aralık 2018 Ocak-Aralık
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -47.347 -1.437 -27.633
1. İhracat 166.159 14.320 174.742
2. İthalat 225.114 16.003 216.327
Mal Dengesi -58.955 -1.683 -41.585
3. Hizmet Gelirleri 43.667 2.919 47.813
4. Hizmet Giderleri 23.729 1.851 23.043
Mal ve Hizmet Dengesi -39.017 -615 -16.815
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.959 616 6.132
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 16.003 1.574 17.827
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -50.061 -1.573 -28.510
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.714 136 877
B. SERMAYE HESABI 17 -1 58
C. FİNANS HESABI -38.509 519 3.975
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.701 365 3.637
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 11.546 1.168 13.163
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -394 862 3.175
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 24.082 -978 164
11.1. Hisse Senetleri 3.192 143 -908
11.2. Borç Senetleri 20.890 -1.121 1.072
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 8.095 -2.801 10.947
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet -322 104 110
12.3. Bankalar 6.663 -2.148 7.317
12.4. Diğer Sektörler 1.754 -757 3.520
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 13.283 -2.283 457
13.1. Merkez Bankası 550 -498 4.366
13.2. Genel Hükümet -1.367 -51 -835
13.3. Bankalar 4.092 -2.487 -12.124
13.4. Diğer Sektörler 10.008 753 9.050
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -8.821 -1.957 -31.550
D. NET HATA VE NOKSAN 614 2.817 21.173
GENEL DENGE 8.207 -860 10.377
E. REZERV VARLIKLAR -8.207 860 -10.377
14. Resmi Rezervler -8.207 860 -10.377
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0
(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:39 Kaynak: AA

TCMB, Aralık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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