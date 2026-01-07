Ödemiş\'te Fuhuş Operasyonu: 8 Gözaltı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde fuhşa aracılık edenlere yönelik operasyonda 2'si kadın, 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçuna yönelik 4 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu 2'si kadın, toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; fuhşa aracılıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.