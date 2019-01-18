Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Karlı Karne Heyecanı

Ödemiş'te Karlı Karne Heyecanı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde karne heyecanı yaşayan çocuklar belediyenin kar sürpriziyle sevindi.

Ödemiş'te Karlı Karne Heyecanı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde karne heyecanı yaşayan çocuklar belediyenin kar sürpriziyle sevindi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, yaptığı açıklamada ilçedeki 4 okula kamyonlarla kar taşıyarak bahçelere döktüklerini, öğrencilerin bu sürprize çok sevindiğini belirtti.

Badem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın eğitim yorgunluğunu atacağı bir günün
başlangıcındayız. Ödemiş Belediyesi olarak, bizler de ilçemizdeki 4 okulda bir sürpriz yaparak,
çocuklarımıza kar keyfini yaşattık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Mahmut Badem, İzmir, Ödemiş, Güncel
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