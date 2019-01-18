Ödemiş'te Karlı Karne Heyecanı

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde karne heyecanı yaşayan çocuklar belediyenin kar sürpriziyle sevindi.
Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem
, yaptığı açıklamada ilçedeki 4 okula kamyonlarla kar taşıyarak bahçelere döktüklerini, öğrencilerin bu sürprize çok sevindiğini belirtti.
Badem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Çocuklarımızın eğitim yorgunluğunu atacağı bir günün
başlangıcındayız. Ödemiş Belediyesi
olarak, bizler de ilçemizdeki 4 okulda bir sürpriz yaparak,
çocuklarımıza kar keyfini yaşattık."