Ödemiş'te koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Ödemiş'te koronavirüs denetimleri
6 saat önce
Ödemiş'te koronavirüs tedbirleri kapsamında Salı Pazarında denetim yapıldı.
Ödemiş'te koronavirüs tedbirleri kapsamında Salı Pazarında denetim yapıldı.
Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu ve Emniyet Müdürü Mümin Sevgen'in de katıldığı denetimlerde pazarcı esnafı ve vatandaşlara bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.
Tedbirlere aykırı olarak maske takmayanlara idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:18 Kaynak: AA
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