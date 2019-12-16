Ödemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldı - Son Dakika
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Ödemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldı

6 saat önce

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen, vefatının ikinci yılında düzenlenen programla anıldı.

Ödemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldı, System.String[]

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen, vefatının ikinci yılında düzenlenen programla anıldı.

Eğitim Bir-Sen tarafından Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde, dua edildi.

Eğitim Bir-Sen Ödemiş İlçe Başkanı Mahmut Altay, Kökmen'in toplumun her kesimince sevilen bir şahsiyet olduğunu kaydederek, "Ayhan Kökmen hepimizin ortak acısıdır. Bu tür acıların, şiddetin bu topraklarda son bulması için toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir." diye konuştu.

Kökmen'in eşi Öğretmen Ayfer Ümmü Kökmen, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Kökmen, "Şehitler ölmez ve eğitim de hiçbir zaman durmaz. Eşim Ayhan Kökmen, her zaman eğitim verdiği çocukları için canını verecek bir insandı." ifadelerini kullandı.

Törene Ayfer Ümmü Kökmen, oğulları Egehan ve Doğukan Kökmen'in yanı sıra Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve öğretmenler katıldı.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateşle yaralanan Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede öğrencilerle azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaymakçı, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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