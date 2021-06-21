Ödemiş'te sağanak yağış zor anlar yaşattı! Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi - Son Dakika

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Ödemiş'te dün saat 18.00 sıralarında başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Birgi, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Bıçakçı, Gerçekler ve Beyazıtlar mahallelerinde su baskınları yaşandı.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Yüksek kesimlerden gelen sel suları, taş ve kaya parçaları ile çöp konteynerlerini sürükledi, yollardaki kilit parke taşları söktü. Bıçakçı Mahallesi'nde, park halindeki bir cip sel sularına kapılıp, sürüklendi. Küçükavulcuk Mahallesi'nde ise sel suları arasında kalan otomobil ve sürücüsü, çevredekiler ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

RÖGARLAR TIKANDI

Şiddetli yağışta Gelenboz Deresi ve Birgi Çayı tepelerden gelen suyla dolup, taştı. Çevredeki bazı bahçeler ve hayvan damlarında su baskınları yaşanırken, ekili araziler su altında kaldı. Ödemiş Sanayi Sitesi'nde rögarların tıkanması nedeniyle yolda su birikintileri oluştu.

ONARIM FAALİYETLERİ BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle su birikintilerini tahliye etti. Ekipler, günün ilk ışıklarıyla birlikte sel sularının getirdiği, yollardaki taş ve kaya parçalarını temizleyip, zarar gören yerlerin onarımına başladı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de bölgeye gelerek, su baskınlarından zarar gören vatandaşlara geçmiş, olsun dileğinde bulunup, çalışmaları yerinde izledi.