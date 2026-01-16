Ödemiş\'te Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Berkay P. (26) idaresindeki 20 H 0157 plakalı otomobil Ovakent Mahallesi'nde Serkan Ç'nin (30) kullandığı 22 ACH 465 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
