Ödemiş'te Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Ödemiş'te Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Ödemiş\'te Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
16.01.2026 14:33
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Berkay P. (26) idaresindeki 20 H 0157 plakalı otomobil Ovakent Mahallesi'nde Serkan Ç'nin (30) kullandığı 22 ACH 465 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Otomobil, Ödemiş, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ödemiş'te Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
