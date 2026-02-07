Ödemiş\'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mustafa A'nın (45) kullandığı 35 JAK 45 plakalı otomobil, Günlüce Mahallesi yolunda bir evin bahçe duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta bulunan Ali Eren'in (48) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yaralanan sürücü Mustafa A. sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
