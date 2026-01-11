Ödemiş\'teki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Rabiye Yıldırım\'ın Cenazesi Toprağa Verildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Rabiye Yıldırım'ın (68) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Ödemiş ilçesine getirildi.

Yıldırım için Hamdibey Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını İlçe Müftüsü Mustafa Türköz kıldırdı.

Emekli hemşire olduğu öğrenilen Yıldırım'ın naaşı, Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada yaralanan Selim B. (17), Süleyman B. (18), Ünal Ç. (17) ile Hatice Ü'nün (15) Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Kaza

İbrahim G. (18) yönetimindeki 35 TDU 55 plakalı pikap, 8 Ocak'ta Zafer Mahallesi Şehit Turan Emeksiz Caddesi'nde kontrolden çıkmış, yol kenarında park halindeki iki araca ve kaldırımda yürüyen yayalara çarptıktan sonra apartmanın birinci katındaki daireye çarparak durabilmişti.

Kazada sürücü İbrahim G. ile araçta bulunan Selim B, Süleyman B, Ünal Ç. ile yayalar Hatice Ü. ve Rabiye Yıldırım yaralanmıştı.

Yıldırım, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitirmiş, tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü İbrahim G. ise tutuklanmıştı.