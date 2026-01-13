ODTÜ\'de Girişimcilik Programı Tamamlandı

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve ODTÜ Teknokent iş birliğiyle, üniversite sınavında ilk bine girerek ODTÜ'yü kazanan öğrenciler için hayata geçirilen METU STARS Girişimcilik Programı, 14 haftalık bir dönemin ardından METU STARS Demoday etkinliğiyle tamamlandı.

METU STARS, öğrencilerin üniversiteye adım attıkları ilk dönemde girişimcilik ekosistemiyle buluşturmayı, yenilikçi fikirlerini yapılandırmalarını sağlamayı ve bu fikirleri sürdürülebilir girişimlere dönüştürme yolunda desteklemeyi amaçlayan kapsamlı bir girişimcilik programı olarak kurgulandı. Program süresince katılımcılar, girişimcilik temelleri, iş modeli geliştirme, pazarlama ve satış stratejileri, yatırım süreçleri, fikri mülkiyet hakları ve etkili sunum teknikleri gibi girişimcilik yolculuğunun başlıklarında eğitim aldı. Alanında uzman mentorlar ve konuk konuşmacılarla bir araya gelen öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamaya dökme ve birebir mentorluk alma imkanı buldu. Program akışı, atölye çalışmaları, interaktif oturumlar, grup çalışmaları ve proje geliştirme süreçleriyle desteklendi.

Programın finalinde düzenlenen METU STARS Demoday etkinliğinde katılımcılar, geliştirdikleri girişim fikirlerini jüri karşısında sunarak değerlendirmeye alındı. Sunumlar sonucunda girişimler puanlanarak yatırım ve gelişim destekleriyle ödüllendirildi. Demo Day kapsamında; ilk 4'e giren girişimlere, 1. olan Dormy ekibine: 100.000 TL, 2. olan ParaWake ekibine: 80.000 TL, 3. olan EduCRS: 60.000 TL, 4. olan Canbul ekibine: 40.000 TL tutarında ürün geliştirme desteği ödülü verildi. Bunun yanı sıra, dereceye giren ve öne çıkan girişimcilere, ofis kullanım imkanı, kuluçka ve hızlandırma programlarına erişim, uygulama entegrasyonu ve teknik destek gibi girişimlerin ölçeklenmesini ve sürdürülebilirliğini destekleyecek çeşitli fırsatlar sunuldu. Program, önümüzdeki dönemlerde de yeni yeteneklerle ODTÜ'nün girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya devam edecek.