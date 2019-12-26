ODTÜ'lü Hüray, Türkiye'nin modeli seçildi - Son Dakika
Son Dakika Magazin ODTÜ'lü Hüray, Türkiye'nin modeli seçildi - Son Dakika Magazin

ODTÜ'lü Hüray, Türkiye'nin modeli seçildi

6 saat önce

Ankara Fashion Week kapsamında gerçekleşen moda rüzgarının son gününde güzeller taç için yarıştılar.

ODTÜ'lü Hüray, Türkiye'nin modeli seçildi, System.String[]

Ankara Fashion Week kapsamında gerçekleşen moda rüzgarının son gününde güzeller taç için yarıştılar. Bu yıl 10.'su düzenlenen Models Of Turkey yarışmasını ODTÜ İktisat öğrencisi Hüray Öztürk kazandı. 175 başvurudan finale kalan 18 adaydan 25 yaşındaki Özen Özer ikinci, 18 yaşındaki Ceren Öztürk üçüncü, 19 yaşındaki Dilara Öztürk dördüncü oldu. Ankara Plaza Kamp Güzeli ödülünü 21 yaşındaki Nisa Kul kazandı. Tuğba Özay'ın sahne aldığı yarışmada ünlü modacı Muammer Ketenci'nin defilesi de geceye renk kattı.

Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:59 
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