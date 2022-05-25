ODTÜ mezunu Aysun Mercan dolandırıcıların son kurbanı oldu: Kadıköy'deki dairesini bile sattı - Son Dakika
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ODTÜ mezunu Aysun Mercan dolandırıcıların son kurbanı oldu: Kadıköy'deki dairesini bile sattı

25.05.2022 11:26
ODTÜ mezunu Aysun Mercan dolandırıcıların son kurbanı oldu: Kadıköy'deki dairesini bile sattı

Tele dolandırıcıların son kurbanı ODTÜ mezunu 63 yaşındaki Aysun Mercan oldu. "Adınız FETÖ'ye karıştı" diyerek Mercan'ı hedef alan sözde polisler, ünlü finans uzmanının 270 bin Euro ve 150 bin dolarını almakla kalmadı. Kadıköy'de yarım milyon dolar tutarındaki dairesini bile sattırdı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 28 Ocak'ta çalan telefona yanıt veren Aysun Mercan'a kendisini Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser diye tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi. Mercan'ın güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarındaki paralarını istedi.

TÜM PARASINI BANKADAN ÇEKİP DOLANDIRICILARA VERDİ

Kendisine gönderilen IBAN bilgilerine önce 200 bin lira gönderen Aysun Mercan, ardından diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti.

Parayı çeken Aysun Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen ve önceden belirlenen 'Kartal' parolasını kendisine söylenen şebeke üyesine paraları teslim etti. Paraları göğsüne koyarak, Mercan'a eve gitmesini söyleyen sözde MİT'çi, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

KADIKÖY'DEKİ EVİNİ SATTIRDILAR

Ertesi gün aynı numaradan yeniden aranan Mercan, operasyona dahil olduğunu zannederek talimatla yeni bir hat ve telefon aldı. Diğer bankadaki 100 bin Euro'yu daha sözde MİT mensubuna veren Aysun Mercan, günlerce telefonda tutuldu.

Dolandırıcılar, Kadıköy'deki evinin satılması gerektiğini söyleyerek yaşlı kadına evini sattırana kadar 1 ay boyunca telefonla aradı. Evini yarım milyon dolara satan Aysun Mercan, sözde polislere bilgiyi verdiğinde ise, Fatih'e giderek eliyle tüm dolarları dolandırıcılara verdi.

GÜNLERCE TELEFON GELMEYİNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Sözde polisin, "Eve git, hattı kır. Talimatlarımızı bekle" talimatıyla ikametine giden yaşlı kadın, günlerce telefonu çalmayınca dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi olan Aysun Mercan'ın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

1982'de ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olan, 1997'de Wales Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yapan Aysun Mercan, pek çok banka ve büyük şirkette üst düzey görevlerde bulundu.

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Son Dakika Güncel ODTÜ mezunu Aysun Mercan dolandırıcıların son kurbanı oldu: Kadıköy'deki dairesini bile sattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ODTÜ mezunu Aysun Mercan dolandırıcıların son kurbanı oldu: Kadıköy'deki dairesini bile sattı - Son Dakika
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