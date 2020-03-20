Ödüllü küçük piyanist büyük hedeflere ulaşmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödüllü küçük piyanist büyük hedeflere ulaşmak istiyor - Son Dakika

Ödüllü küçük piyanist büyük hedeflere ulaşmak istiyor

6 saat önce

Gaziantep'te yaşayan ve piyanoda elde ettiği derecelerle gelecek vadeden 9 yaşındaki Evrim Eren, gelecekte yurt dışında konserler vererek adını geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor.

Gaziantep'te yaşayan ve piyanoda elde ettiği derecelerle gelecek vadeden 9 yaşındaki Evrim Eren, gelecekte yurt dışında konserler vererek adını geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor.

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) piyano eğitimi alan Eren, büyük bir tutkuyla bağlandığı müzik alanında Avrupa'da dereceler elde etti.

Azim ve çalışkanlığıyla yaşıtlarına örnek olan Eren, 2018'de düzenlenen 13. Uluslararası Pera Piyano Festivali ve Yarışması'nda üçüncülük, geçen yıl da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 3. Uluslararası Edelweiss Piyano Festivali ve Yarışması'nda piyano solo dalında ikincilik kazandı.

Ailesinin yönlendirmesiyle piyanoya başlayan Evrim Eren, müzikte başarılı bir kariyer hedefliyor.

Evrim Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 senedir büyük bir mutlulukla piyano çaldığını söyledi.

Günde 2 saat piyano çalıştığını aktaran Eren, "Piyanoda yeni şeyler çalmak beni çok mutlu ediyor. İyi ki hayatımda müzik var. Sürekli müzikle iç içeyim. Bazı özel etkinliklerde sahne alıyorum. Okulumda da çalıyorum." dedi.

Yurt dışında ödül almanın kendisini çok gururlandırdığını vurgulayan Eren, daha da başarılı olmak için çok çalıştığını vurguladı.

Eren, ileride başarılı bir piyanist olmak istediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müziğin bundan sonra da hayatımda olmasını istiyorum. Evde de ablamla beraber çalıyoruz. Annem babam da bize fikirler veriyor. Piyano çalarken o parçanın içinde kayboluyorum. Fazıl Say gibi olmak istiyorum. İleride de yurt dışında konserler vermek istiyorum."

Müzik öğretmeni Burcu Biroğul da Evrim Eren'in özel öğrencilerinden biri olduğunu belirterek, yeteneklerini geliştirmek için eğitimler verdiklerini anlattı.

Evrim'in de kendisini daha da geliştirmek için çok çalıştığını aktaran Biroğul, şunları kaydetti:

"Yeteneklerini geliştirdikçe daha iyi oluyor. Avrupa derecesi elde etti. Evrim sakin, naif, ne istediğini bilen, hayata karşı amaçları olan bir öğrencimiz. Eğer bu tempo, azim ve hırsla giderse onu iyi yerlerde görürüz. Kendisine bir şeyler katmak istediğini, gözlerindeki isteği görüyorum."

Ödüllü küçük piyanist büyük hedeflere ulaşmak istiyor

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:02 Kaynak: AA

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