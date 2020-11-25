Odunpazarı Belediye Meclisinin "yeni içkili mekanlar ruhsatı" kararı mahkemeye taşındı - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Meclisinin "yeni içkili mekanlar ruhsatı" kararı mahkemeye taşındı

25.11.2020 12:45
Odunpazarı Belediye Meclisinin

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Meclisinin kasım ayı toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen yeni alkollü mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için Eskişehir İdare Mahkemesine başvuruda bulunuldu.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Meclisinin kasım ayı toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen yeni alkollü mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için Eskişehir İdare Mahkemesine başvuruda bulunuldu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir İdare Mahkemesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceden de içkili bölgelerin belirlenmesine ilişkin kararların alındığını ancak bunların tamamının iptal edildiğini belirtti.

Toplumun vicdanıyla bağdaşmayan kararların yargıdan döndüğünü dile getiren Çalışkan, şunları söyledi:

"AK Parti olarak, hemşehrilerimizin oturduğu okullar bölgesinin içerisinde bulunduğu bu alanlarda içkili yerlerin belirlenmesine karşıyız. Belediye başkanı, belediye başkanlarının tamamı çok meraklıysalar kendi oturdukları evlerinin altlarını içkili alan olarak belirlesinler. Bir örnek teşkil ederek bize anlatsınlar ancak kendileri için yapılamasını istemediği hiçbir şeyi özellikle temsil ettikleri Eskişehirliler için istemesinler. Kararlar sivil toplum, eğitim kuruluşlarıyla, siyasi partilerle istişare etmek suretiyle alınmalı. Biz, Odunpazarı Belediye Başkanına şunu söylüyoruz; gelin bu inadınızdan vazgeçin çünkü bu inat size fayda sağlamayacağı gibi kamuoyu nezdinde mahkum edilmenize sebebiyet verecek. Sadece dava da değil. Biz bu davayı kazanacağımıza inanıyoruz. Böyle bir kararın kamu vicdanını yaraladığını belirtiyorum."

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar da CHP'li meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla 6 Kasım'da hukuka ve aile düzenine aykırı bir şekilde karar alındığını belirterek, "Eskişehirli vatandaşlarımızın görüşlerini de dikkate alarak AK Parti Odunpazarı Meclis Grubu adına AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı olarak Odunpazarı Belediye Meclisinin CHP'li meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla alınan kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için Eskişehir İdare Mahkemesine dava açmış bulunmaktayız. İnanıyoruz ki mahkemeler, milletimizin vicdanı olacaktır." ifadesini kullandı.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediye Meclisinin 'yeni içkili mekanlar ruhsatı' kararı mahkemeye taşındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek
Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu         
13:15
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
HDP'li Hasan Özgüneş'in HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı         
12:04
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır         
10:47
Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor         
10:37
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti         
10:06
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti? Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti?         
05:33
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 13:23:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunpazarı Belediye Meclisinin "yeni içkili mekanlar ruhsatı" kararı mahkemeye taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei