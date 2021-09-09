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Odunpazarı'ndan 2 yeni kreş ve 2 yeni oyuncak kütüphanesi daha - Son Dakika

Odunpazarı'ndan 2 yeni kreş ve 2 yeni oyuncak kütüphanesi daha

09.09.2021 16:58
Odunpazarı'ndan 2 yeni kreş ve 2 yeni oyuncak kütüphanesi daha, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, Ihlamurkent ve Kurtuluş Mahallelerinden sonra, yeni kreşini Osmangazi Mahallesi'ne açtı, Vadişehir Mahallesi'nde de kreş hazırlıkları başladı.

Odunpazarı Belediyesi kreşlerin haricinde Yıldıztepe Mahallesi ve Üniversiteevleri'ne 2 de oyuncak kütüphanesi açtı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Mutlu Çocuklar" için çalışmalarına devam ediyor. Kreş, oyuncak kütüphaneleri, yaz okulları, atölyeler ve kütüphaneler… Odunpazarı Belediyesi'nin çocuklar için yaptığı çalışmaların başlıcaları. "Çocuklar bugünümüz, çocuklar yarınımız" hedefiyle çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; Başkan Kurt'un talimatı ile yeni kreş ve oyuncak kütüphaneleri açmayı sürdürüyor.

OSMANGAZİ KREŞİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM BAŞLADI

Odunpazarı Belediyesi, Ihlamurkent ve Kurtuluş Mahallelerinden sonra, yeni kreşini Osmangazi Mahallesi'ne açtı. Osmangazi Mahallesi Çimenli Sokak No: 18 adresinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Osmangazi Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde eğitim ve öğretim başladı. 4 sınıfın bulunduğu Osmangazi Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin öğrenci kapasitesi ise 80 çocuk.

VADİŞEHİR'DE KREŞ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Odunpazarı Belediyesi, Vadişehir Mahallesi'nde de kreş hazırlıklarına başladı. Yoncagüller Sokakta bulunan Vadişehir Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin çalışmaları kısa sürede tamamlanarak, eğitim ve öğretime başlanacak. 2 katlı olan Vadişehir kreşinde 7 sınıf olacak ve kreşin öğrenci kapasitesi yaklaşık 140 çocuk olacak.

2 YENİ OYUNCAK KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Odunpazarı Belediyesi kreşlerle birlikte oyuncak evi ve çocuk merkezleri çalışmalarına da devam ediyor. Emek Oyuncak Evi ve Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi, Emek Nar Tanem Oyunevi, Orhangazi Oyun Atölyesi'nden sonra Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Erdal İnönü Halk Merkezi'nin içine Erdal İnönü Oyuncak Kütüphanesini açtı. Odunpazarı Belediyesi çalışmaları tamamlanan ve hizmete yeni açılan Kadir Akkaş Halk Merkezi'nin içine de oyuncak kütüphanesi açtı. Kadir Akkaş Oyuncak Kütüphanesi ile Odunpazarı Belediyesi'nin oyuncak kütüphanesi ve çocuk merkezi sayısı 6'ya ulaştı. Odunpazarı Belediyesi, oyuncak evi ve çocuk merkezleri ile hem kadınların özgürleşmesi ve kendi ayakları üstünde durmasına hem de çocukların eğitimlerine destek oluyor. 3-6 yaş arası olan tüm çocuklu aileler, istedikleri oyuncak kütüphanesi ve oyun evlerine çocuklarını bırakabiliyor.

BİLİMSEL, KALİTELİ, EŞİT VE ULAŞILABİLİR EĞİTİM HER ÇOCUĞUN HAKKI!

Bilimsel, kaliteli, eşit ve ulaşılabilir eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu savunan Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kreşlerde, her sınıfta okul öncesi eğitimi almış öğretmen bulunuyor. Çocukların bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek, temel beceri ve alışkanlıklar kazandırmak amacıyla verilen hareket ve oyun temelli eğitimler sayesinde çocuklar, rahat ve mutlu bir ortamda yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. Kreşlerde gerçekleştirilen etkinlikler ise, plan ve müfredat dahilinde çocukların yaş grupları da dikkate alınarak sürdürülüyor. 3-6 yaş grubu öğrencilerin araştırma, inceleme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim ve motor kas gelişimlerini destekleyici; doğaya ve insana saygılı, empatik

düşünce sistematiğine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcanıyor. Çocuklar, Odunpazarı Belediyesi'nin kreşlerinde ilk arkadaşlıklarını kuruyor, paylaşmayı öğreniyor. Aldıkları eğitim sayesinde de okul hayatına emin adımlarla hazırlanıyorlar.

Odunpazarı'ndan 2 yeni kreş ve 2 yeni oyuncak kütüphanesi daha

Odunpazarı, Kazım Kurt, Osmangazi, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Odunpazarı'ndan 2 yeni kreş ve 2 yeni oyuncak kütüphanesi daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: Odunpazarı'ndan 2 yeni kreş ve 2 yeni oyuncak kütüphanesi daha - Son Dakika
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