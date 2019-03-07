Odunpazarı'ndan Kandil Simidi

Odunpazarı Belediyesi
, Regaip Kandili
nedeniyle 26 farklı noktada vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Odunpazarı Belediyesi; Reşadiye
Cami, Hamamyolu Çarşı Cami, Odunpazarı Kurşunlu
Cami, Ramazanoğlu Cami, Orhangazi
Ömür Cami, Emek Dilek Cami, Emek Çakıroğlu Cami, 71 Evler Merkez
Cami, 71 Evler Zümrüt
Cami, Erenköy
Merkez Cami, Huzur
Cami, 75. Yıl büyük Cami, Çankaya
Radar Cami, Gündoğdu
Muhtarlık Yanı Cami, Terzi Evleri Cami, Yenidoğan
Cami, Yenikent
Cami, Gültepe
Hacı Ayşe Persak Cami, Kalabak Cami, Sarar
İmam Hatip Cami, Ziya Paşa
Cami, Karapınar
TOKİ Cami, Ihlamurkent Kaşkarlı Mahmutoğlu Cami, Vadişehir Mahmutoğlu Cami ile Çarşı ve Osmangazi
Üniversitesi tramvay durakları önünde kandil simidi dağıtarak vatandaşların Regaip Kandilini kutladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda, belediye görevlileri yaklaşık 20 bin adet kandil simidi dağıttı.
Odunpazarı Belediyesi'nin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR