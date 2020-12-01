OECD : Kovid-19 krizinde küresel ekonomi için ışık göründü - Son Dakika

OECD : Kovid-19 krizinde küresel ekonomi için ışık göründü

01.12.2020 14:05
OECD : Kovid-19 krizinde küresel ekonomi için ışık göründü, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik görünümde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından beri aşı ve Asya'da toparlanma ile ilk kez daha parlak bir gelecek için "umut" olduğunu bildirerek eylülde yüzde 4,5 olarak açıkladığı küresel ekonomide...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik görünümde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından beri aşı ve Asya'da toparlanma ile ilk kez daha parlak bir gelecek için "umut" olduğunu bildirerek eylülde yüzde 4,5 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini yüzde 4,2'e düşürdü.

OECD'nin "Aralık Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Raporda, Kovid-19'a karşı aşı ve tedavide ilerlemenin beklentileri artırarak belirsizliği azalttığı kaydedildi.

OECD raporunda, "Krize karşı emsali görülmemiş hükümet ve merkez bankası eylemleri ile küresel ekonomik faaliyetler birçok sektörde hızlı bir şekilde toparlandı ancak bazı hizmet sektörlerinde faaliyetler kısıtlamalardan etkilenmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Raporun yazıldığı sırada, küresel olarak Kovid-19'dan ölen insan sayısının 1,5 milyon olduğunun hatırlatıldığı raporda, " Önünüzdeki yol daha parlak ama zorlu" ifadesine yer verildi.

Beklentiler

Raporda, küresel GSYH'nin 2020'de keskin bir düşüşün ardından, gelecek 2 yılda ivme kazanacağına vurgu yapıldı.

OECD, ekonomik görünümde Kovid-19 salgınının başlangıcından beri aşı ve Asya'da toparlanma ile ilk kez daha parlak bir gelecek için "umut" olduğunu kaydederek eylülde yüzde 4,5 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini 4,2'ye düşürdü. 2021 için büyüme tahmini yüzde 5'ten 4,2'ye çekilirken, 2022 için de yüzde 3,7 büyüme öngörüldü.

Raporda, Küresel GSYH'nin, Çin'deki güçlü toparlanmanın öncülüğünde 2021'in sonunda kriz öncesi seviyelere döneceğine işaret edildi.

Daha önce 2020 için yüzde 3,8 olarak açıklanan ABD ekonomisinin küçülme tahmini 3,7'ye indirilirken, 2021'de ülke ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 4'ten 3,2'ye revize edildi.

ABD ekonomisin 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.

Avro Bölgesi için 2020'de öngörülen yüzde 7,9 küçülme tahmini yüzde 7,5'e düşürüldü, gelecek yıl ise yüzde 5,1'den yüzde 3,6'ya indirildi.

İngiltere'nin, OECD ülkeleri içinde en fazla küçülen ülkelerden olması bekleniyor. Ülke ekonomisi için 2020 yılı küçülme tahmini yüzde 10,1'den 11,2'ye yükseltilirken, gelecek yıl büyüme tahmini yüzde 7,6'dan yüzde 4,2'ye çekildi.

- Çin, OECD'de bu yıl büyüyen tek ülke olacak

Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 1,8 olarak açıklanan büyüme tahmininin korunması dikkati çekti. Çin ekonomisinin gelecek yıl yüzde 8, 2022'de yüzde 4,9 büyüyeceği öngörülüyor.

Bu yıl için daralma tahmini Hindistan için yüzde 10,2'den 9,9'a, Meksika için 10,2'den 9,2'ye indirilirken, Arjantin için 11,2'ten yüzde 12,9'a çıkarıldı.

OECD raporunda, Türk ekonomisine yönelik eylülde bu yıl için yüzde 2,9 olan daralma tahmini 1,3'e düşürüldü.

Türk ekonomisinin 2021'de yüzde 3,9 büyüme tahmini yüzde 2,9 indirilirken, 2022'de ise yüzde 3,2 büyüyeceğine yer verildi.

Hükümetler çalışmaya devam etmek zorunda

OECD Başekonomisti Laurence Boone, raporun sunumunda, dünyanın halen bir salgın krizinin ortasında olduğunu vurguladı.

Boone, "Hükümetler, salgından en çok etkilenenlere yardımcı olmak için daha iyi hedeflemeyle politika araçlarını aktif şekilde kullanmaya devam etmek zorundalar." değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OECD : Kovid-19 krizinde küresel ekonomi için ışık göründü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir
Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok         
13:37
Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin         
13:21
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler         
12:53
Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı         
12:51
1.5 yaşındaki bebeğine alkol içiren annenin foyasını baba ortaya çıkardı: Para için yumurtalıklarını satıyormuş 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içiren annenin foyasını baba ortaya çıkardı: Para için yumurtalıklarını satıyormuş         
12:32
Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı         
11:56
HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak         
11:33
Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım         
11:28
AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı         
10:52
Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta         
10:43
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor         
09:42
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 14:14:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: OECD : Kovid-19 krizinde küresel ekonomi için ışık göründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei