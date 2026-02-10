Of Folklor Derneği'nden Çocuklara Doğa ve Uyuşturucu Farkındalığı - Son Dakika
Of Folklor Derneği'nden Çocuklara Doğa ve Uyuşturucu Farkındalığı

10.02.2026 10:40
Of Folklor Derneği, çocuklara doğa ve uyuşturucu farkındalığı sağlamak için kamp düzenledi.

Gençağa Karafazlı

(TRABZON)

– Of Folklor Derneği, son yıllarda Trabzon'un Of ilçesinde artış gösteren uyuşturucu kullanımına karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında geçen ay düzenlediği "uyuşturucuya karşı toyekün mücadele" çalıştayının ardından bu kez çocuklara yönelik farkındalık odaklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Derneğin "Doğada Yaşam ve Uyuşturucuyla Mücadele" adı altında düzenlediği kamp programında çocuklar doğayla buluşturuldu. Kamp süresince çocuklar doğayla iç içe vakit geçirirken, sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerini destekleyen çeşitli etkinliklere katıldı.

Aynı zamanda çocuk gelişimi uzmanı olan Of Folklor Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Seyhan Uysal, bu tür faaliyetlerin sürdürülebilir olmasını hedeflediklerini ve benzer projelerle çocuklara ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Uysal, şunları söyledi:

"Doğada yaşam ve uyuşturucuyla mücadele amacıyla yapılan kamp projesinin sürdürülebilir olmasını bekliyoruz. Sık sık tekrarlamayı amaçlıyoruz. Bu projenin içerisinde özlük becerilerini kazanma, sosyal ve duygusal gelişim, bilimsel gelişim, motor gelişim, farkındalık oluşturma gibi kazanımları çocuklarımıza sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca ateş çukurları oluşturduk. Her birey, her çocuk kendi ateş çukurunu yaptı. Sonrasında ateşi nasıl söndüreceğini öğrettik. Kıyı arama–tarama ve kurtarma operasyonu yaptık. Çocuklarımız yerde kaybolan materyalleri bulmak için uğraştılar. Buldular da. Çok eğlenceli bir gün geçiriyoruz. Bir dahaki kamplarımızda da tüm çocukları bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel

11:53
11:38
11:36
11:36
11:19
10:59
