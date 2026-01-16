Trabzon'un Of ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve şube müdürleri, 28 Şubat İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
Sarıalioğlu ile Kabahasanoğlu, karnelerini verdikleri öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.
Son Dakika › Güncel › Of'ta Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
