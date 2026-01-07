Of\'ta Sıfır Atık Projesi Toplantısı

Trabzon'un Of ilçesinde okul yöneticilerine "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yapılması planlanan çalışmalara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Of, Hayrat, Çaykara, Dernekpazarı, Sürmene ve Köprübaşı ilçelerindeki okullarda görevli müdür ve müdür yardımcıları katıldı.

Toplantıda konuşan İlçe Şube Müdürü Orhan Topal, Sıfır Atık Projesi'nin gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını sağlamak üzere hayata geçirildiğini söyledi.

Atık oluşumunun azaltılması, ayrıştırılması ve toplanması konusunda toplantıda görüşmelerin yapılacağını belirten Topal, "Hızla sanayileşen ve doğal kaynakları tünmekte olan dünyamızda insanlığın geleceği için sıfır atık meselesi önem arz ediyor." dedi.

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Arif Yılmaz ile Kimyager Nilüfer Kuturoğlu sunum yaptı.