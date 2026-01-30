Trabzon'un Of ilçesindeki öğrencilere yönelik tarih ve kültür gezisi programı yapıldı.
Of İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneğince (OFİMDER) gerçekleştirilen programa 40 öğrenci katıldı.
Bilecik, Bursa, Çanakkale ile İstanbul'a giden öğrenciler, tarihi ve kültürel yapıları ziyaret etme imkanı buldu.
Son Dakika › Güncel › Of'ta Tarih ve Kültür Gezisi Düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?