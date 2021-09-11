Oğlu için Müge Anlı'da başvurmuştu, 6 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni sahile vurdu - Son Dakika

Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde polise başvuran Ahmet Çetin'in ailesi, 24 yaşındaki gencin 4 Eylül gününden beri kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiklerini ifade etti. Kayıp müracaatı üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma açıldı.

ARKADAŞININ ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Polis olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, Ahmet Çetin'i kaybolduğu gün en son gören kişi olan arkadaşı Murat K., Müge Anlı'ya bağlanarak olayla ilgili bilgi verdi. Ancak çelişkili ifadeler veren ve olayı her seferinde başka şekilde anlattığı tespit edilen Murat K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Murat K. kaybolan Ahmet Çetin'le ilgili sorgulandı.

"BİR ANDA YERİNDEN KALKARAK SOYUNDU VE DEREYE ATLADI"

Şüpheli Murat K. polise verdiği ifadesinde arkadaşıyla birlikte içki içtiklerini, Ahmet Çetin'in bir anda yerinden kalkarak soyunduğunu ve ardından dereye atladığını iddia etti. Murat K.'nın, Çetin'in ailesinden çekindiği için olayı kimseye anlatmadığını söylediği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ BEYLERBEYİ SAHİLİNDE BULUNDU

Eşyaları dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Hasanoğlu Deresi'ne atılmış bir halde bulunan Ahmet Çetin'in cesedi ise akşam saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulundu. Ahmet Çetin'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İşlemleri sona eren cenazeyi, acılı baba Durmuş Çetin aldı. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılan cenaze için Küçükçekmece İkitelli Cemevinde helallik alındıktan sonra defnedilmek üzere Tokat'ın Reşadiye ilçesine götürüldü.

"EĞLENME AMAÇLI ÇIKIYORLAR, GİDİŞ O GİDİŞ"

Adli Tıp Kurumu'nda Ahmet Çetin'in cenazesini almaya gelenlerden biri olan yakını İbrahim Kahraman, "Bize gelen bilgiye göre arkadaşıyla Cumartesi günü saz çalıp eğlenme amaçlı çıkıyorlar. Gidiş o gidiş. Daha sonra dün Beylerbeyi sahilinde cenaze bulunuyor. Daha önce de cüzdanı ve elbiseleri Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi bölgesinde dere kenarında bulunmuş" dedi.