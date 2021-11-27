Oğlu tarafından bıçaklanan baba: Dördüncü kez evlenmek isteyip para istedi - Son Dakika

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde önceki gün baba Ekrem Korkmaz ve oğlu Resul Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma çok geçmeden kavgaya dönüştü. Resul Korkmaz, babasını tartışma sırasında bacağından bıçakladı. Resul Korkmaz, mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıyan kavga sonrası gözaltına alındı. Ancak babasının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

4. KEZ EVLENMEK İÇİN PARA İSTEDİ, VERMEYİNCE BIÇAKLADI

Olayla ilgili baba ve oğlu birbirini suçladı. Baba Ekrem Korkmaz, "Evlenmek için para istedi. 'Ben sana para veremem' dedim. Resul bana 'Ya bu parayı bana verirsin ben seni bırakmam, seni bıçaklarım' dedi. Eline bıçağı alıp dışarıya kaçtı, ben bıçağı almak isterken benim bacağıma saplandı. Oğlum olduğu için şikayetçi olmadım. Benim şiddet uyguladığım yalan. Annesinin sorunları var bizim de boşanma davamız var zaten. Eşime hiçbir zaman şiddet uygulamadım, eşimin psikolojik sorunları var. 30 sene boyunca sözlü tartışma yaşadık ama şiddet uygulamadım. Oğlumu asla affetmeyeceğim, kendisini Allah'a havale ediyorum. Benden 15-20 bin lira para istedi. O gece biz yine sözlü bir tartışma yaşadık Kiraz'la. Oğlum araya girdi, 'sen neden araya giriyorsun annen 30 senelik eşim' dedim. Mutfağa gidip bıçak alıp dışarı çıktı. Ben de çıktım peşinden beni mi vuracaksın bıçakla dedim. 'Gerekirse seni vuracağım' dedi. Ben bıçağı almaya çalışırken bıçak bana saplandı" dedi.

"ANNEMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM"

Resul Korkmaz ise "Ben başlık parası istemedim. 'Anneme neden şiddet uyguluyorsun' dedim. Ben başlık parası istemedim zaten benim imam nikahlı bir eşim var, biraz aramız bozuk o kadar. Her zaman anneme şiddet uyguladı. O gece de yine anneme şiddet uyguladı, ben de annemi korumak için yaptım bunu. Sırf anneme zarar gelmesin diye. Babam anneme 'Seni öldüreceğim, sen şerefsizsin, seni burada yaşatmam' falan dedi. Bahsettiği para isteme mevzusu benim ona verdiğim 650 lira, o paranın 200 lirasını istemiştim. Bana dedi ki 'Ben para vermiyorum, ben bedava yaşarım" sonra anneme saldırdı, annemin kafasına şiş attı. Kapıda birbirimize girdik, ben çekip gittim. Bir anda arkamdan geldi, ensemi tuttu, kafa attı. Benim de dengem bozuldu. Bir anda rastgele bıçak vurdum, bile bile olmadı babama el kaldırmazdım. O iyileşince kesinlikle beni vuracak ben onu bıçakladım ya o da beni bıçaklayacak" dedi.

ANNE, OĞLUNU SAVUNDU

Kiraz Korkmaz ise, "Gece bize haber göndermiş, 'iyileştiğim anda sizi öldüreceğim' demiş. Bana 30 sene boyunca şiddet uyguladı. 30 sene boyunca dayak yedim. Tek işi içki ve kumar. Oğlum ondan para istemedi. O gece evde oğluma küfür etmiş ,oğlum da neden bana küfür ediyorsun demiş, ben de o sırada eve geldim. 'Sen niye geldin buraya?' dedim, kalktı beni dövdü. İki tokat attı. Oğlum da araya girdi, bu sefer onlar birbirine girdi. Ben eşimi odaya kapattım, oğlum sen kaç git dedim. Ekrem şişi aldı, şişi yüzüme attı. Bana saldırınca ben kapıyı açtım, Ekrem Korkmaz da dışarı kaçtı. O sıra olan olmuş" diye konuştu.