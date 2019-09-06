Son Dakika Haberleri: Oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü
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Oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü

1 saat önce

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, komşusunun bahçesindeki yaban domuzlarını uzaklaştırmak için kurulan elektrikli tellere temas eden 1 kişi hayatını kaybetti.

Oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü, System.String[]

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, komşusunun bahçesindeki yaban domuzlarını uzaklaştırmak için kurulan elektrikli tellere temas eden 1 kişi hayatını kaybetti.

Kiprit köyünde, Cennet İlkan'ın (33) oğlu Mustafa B, üvey babasıyla tartıştıktan sonra akşam eve gelmedi. Anne İlkan, çocuğunu çevrede aramaya çıktı.

Köydeki bahçelerini dolaşan İlkan, komşusunun bahçesinde yaban domuzlarını uzaklaştırmak için kurulan elektrikli tellere temas etti. Bir süre sonra çevredekiler, İlkan'ı bahçede hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İlkan'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Yapılan incelemenin ardından İlkan'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:22 Kaynak: AA
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