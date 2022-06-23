Oğlunu tüfekle vurdu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir baba aralarında tartışma çıkan oğlunu tüfekle yaraladı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne-babasıyla arasında problem bulunan M.D.(30), dün babası A.D.'nin şikayeti üzerine karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. İddiaya göre, bugün eve gelen M.D. babası ve annesine hakaret etti. Bunun üzerine baba A.D. evde bulunan tüfekle oğlu M.D.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan M.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olay sonrası baba A.D. kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN