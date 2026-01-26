Karaman'da Elektrikli Bisiklet Kazası - Son Dakika
Karaman'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Karaman\'da Elektrikli Bisiklet Kazası
26.01.2026 15:18
Karaman'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, otomobille çarpışarak devrildi.

Karaman'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, otomobille çarpışarak devrildi. Kazayı duyarak olay yerine gelen çocuğun annesi ise, "Benim çocuğum nerede" diye ağlarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Şehit Oğuz Ünal Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 06 DZF 284 plakalı Fiat marka otomobil ile 14 yaşındaki Y.C.K.'nin kullandığı 70 ACU 226 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle üç tekerlekli bisiklet devrildi. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ve yanındaki P.Ç. (13) isimli arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan çocuklar tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen çocuğun anne ise "Benim çocuğum nerde?" diyerek feryat ederken, anneyi polis ekipleri sakinleştirdi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobille çarpışan üç tekerlekli elektrikli bisikletin devrildiği anlar görülüyor. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan çocuk sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 23 bin 439 lira para cezası yazıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Kaza, Son Dakika

