Öğr. Gör. Dr. Sezer resim ödülüne layık görüldü - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Bölümü hocası Öğr. Gör. Dr. Cenk Sezer, Eskişehir Sanat Derneği resim ödülüne layık görüldü.



Dernek tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Eskişehir Sanat Ödülleri Töreni, Eskişehir Büyükşehir Sanat Merkezi Turgut Özakman Sahnesi'nde gerçekleşti. Ödül törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabettin Tosuner ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.



Törende konuşan Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabeddin Tosuner, 2002 yılında bu yana verilen sanat ödüllerinin sanatçılara ve sanata hizmet edenlere teşekkür etmek için verildiğini söyledi. - BİLECİK