Son Dakika Haberleri: Öğrenci Kardeşleri İçin Atkı ve Bere Ördüler

Öğrenci Kardeşleri İçin Atkı ve Bere Ördüler

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında Yavuzeli'ne bağlı Süleymanobası ilk ve orta okulu öğrencilerine örülen atkı ve bereler dağıtıldı.

Öğrenci Kardeşleri İçin Atkı ve Bere Ördüler, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında Yavuzeli'ne bağlı Süleymanobası ilk ve orta okulu öğrencilerine örülen atkı ve bereler dağıtıldı.

TDP projeleri arasında yer alan 'Tekstilde Artıkları Değerlendirme Projesi' kapsamında, GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yardım Gönüllüleri Derneği işbirliğine gitti. Proje yürütücüsü GAÜN Öğretim Görevlisi Dr. Seval Uyanık, GAÜN Tekstil Bölümü öğrencilerinin sadece artık ipliklerin kullanılması suretiyle ördükleri süveter, bere, atkı gibi örgü ürünleri ve dernek tarafından bağışlanan mont ve hırkalar ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edildiğini belirtti.

Duygusal anların yaşandığını ifade eden Yanık, "Hediye dağıtımımız sırasında öğrencilerimiz ile çocuklar arasında son derece duygusal anlar yaşandı. Çocukların mutluluklarının gözlerinden okunduğu bu ziyaret ile proje toplumsal duyarlılık amacına gerçek anlamda hizmet etmiş olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Kendilerine hediye getiren öğrencilerle keyifli dakikalar geçiren Süleymanobası ilk ve ortak okulu öğrencileri, teşekkürü de ihmal etmedi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Yavuzeli, Güncel
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