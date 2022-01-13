Öğrenci servisi bariyerlere çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan ve halen devam eden kar yağışı sonrasında, buzlanma sebebiyle çok sayıda trafik kazası yaşandı. Gizli buzlanma sebebi ile kayan öğrenci servisinin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 öğretmen ve 4 öğrenci yaralandı.

Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı 0 derecenin altına düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde, yollarda buzlanmaya sebep oldu. Sürücüler, kar yağışı ve buzlanma sebebi ile yolda ilerlemekte güçlük çekerken, çok sayıda da maddi ve yaralamalı kaza meydana geldi. Kastamonu- İnebolu karayolu Ödemiş köyü mevkiinde Dursun K. idaresindeki 34 UJ 4820 plakalı otomobil, yolda oluşan buzlanma sebebiyle yoldan çıkarak şarampolde durabildi. Kazada yaralanan olmazken araçta ise maddi hasar oluştu. Kazanın ardından araçta bulunanlar büyük panik yaşadı.

ÖĞRENCİ SERVİSİ BARİYERLERE ÇARPTI, 6 KİŞİ YARALANDI

Gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüste bulunan 2 öğretmen ve 4 öğrenci yaralandı. Kazada yaralanan öğrenciler M.K.K., S.K., A.D. ve U.K. ile öğretmenler Ö.K. ve C.N.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralananlardan bir öğretmenin hamile olduğu öğrenildi.

(Vedat Yunus İkizoğlu-İHA)