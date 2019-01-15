Son Dakika Haberleri: Öğrenci Tasarımları Deri Ve Moda Fuarı'nda Sergilenecek

Öğrenci Tasarımları Deri Ve Moda Fuarı'nda Sergilenecek

1 saat önce

Deri sektörünün en önemli fuarı LeShow Deri ve Moda Fuarı, 24-26 Ocak tarihleri arasında ilk kez İstanbul'da kapılarını açıyor.

Öğrenci Tasarımları Deri Ve Moda Fuarı'nda Sergilenecek, System.String[]

24 Ocak 2019 akşamı görkemli bir galayla 2019'un deri trendlerinin görücüye çıkacağı fuarın defile sunuculuğunu Jülide Ateş yapacak. Podyumda Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Sema Şimşek gibi isimler yürüyecek.

Uluslararası fuarda Murat Aytulum, Tuba Ergin, Meltem Özbek, Mert Erkan gibi tasarımcıların koleksiyonları da fuar ziyaretçileriyle buluşacak. Ayrıca sektör işbirlikleri ile dikkat çeken İstanbul Okan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü de fuarda yer alacak. İstanbul Okan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinden Seda Duygu Korucu ve çeşitli moda tasarım yarışmalarında ödül kazanmış A. Cihad Sünbül'ün tasarımları da katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan LeShow 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:41 Kaynak: Bültenler

Jülide Ateş, İstanbul, Moda, Güncel
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