Öğrenci ve Sektör İş Birliği Toplantısı

Sektör Öğrenci İş Birliği Kulübü Başkanı ve yönetim ekibi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette; yapılması planlanan zirveler, öğrenci-sektör buluşmaları ile hayata geçirilmesi hedeflenen proje ve programlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle gençlerin iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmasına katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.

Genç ve kadın girişimcileri destekleyen vizyoner yaklaşımıyla öne çıkan Başkan Özakalın, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve gençlerin üretim ile istihdam süreçlerine daha aktif katılım sağlaması adına geliştirilecek her türlü projeye destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. - ERZURUM