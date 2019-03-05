Son Dakika Haberleri: Öğrenci Yurdunda Yangın

Öğrenci Yurdunda Yangın

1 saat önce

Kırklareli'nde kız öğrenci yurdunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kırklareli'nde kız öğrenci yurdunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ndeki Hundi Hatun Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu itfaiyeye bildiren görevliler, öğrencileri yurttan tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Olay yerinde tedbir amaçlı sağlık ekipleri de bekletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:38 Kaynak: AA

İtfaiye, Kırklareli, Güncel
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