Son Dakika Haberleri: Öğrenci yurdunun trafosunda yangın
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Öğrenci yurdunun trafosunda yangın

1 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda öğrenci yurdunun bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Öğrenci yurdunun trafosunda yangın, System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda öğrenci yurdunun bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Merkezefendi Mahallesi Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nun bahçesindek trafoda i  saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, trafoda hasar oluştu. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:50 Kaynak: DHA
Merkezefendi, Davutpaşa, Güncel
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