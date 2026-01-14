Öğrenciler \'ailenin önemine\' oyuncaklarla dikkat çekti

Aile Yılı kapsamında Şehit Cafer İlkokulu öğrencileri, "Ailem Çocukken" projesiyle geçmişten günümüze uzanan oyuncaklar aracılığıyla ailenin toplumdaki önemine dikkat çekti.

2025 Aile Yılı kapsamında Şehit Cafer İlkokulu tarafından hazırlanan "Ailem Çocukken" adlı proje çerçevesinde Geçmişten Günümüze Oyuncaklarımız sergisi düzenlendi. Serginin açılış törenine Germencik Kaymakamı Sultan Doğru da katıldı. Öğrencilerin, aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinde oynadıkları oyuncakları günümüze taşıdığı sergide, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kuruldu. Etkinlikte çocuklar, aile kavramının kuşaklar arası aktarımda ne kadar önemli olduğunu kendi hazırladıkları çalışmalarla gözler önüne serdi. Açılışta sergiyi gezen ve öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Sultan Doğru, projenin hem eğitici hem de değerler eğitimi açısından anlamlı olduğunu belirtti. Ailenin toplumun temel taşı olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı oyuncaklar ve anlatımlar büyük beğeni topladı. Çocukların aile bağlarını güçlendirmeyi ve geçmişe dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan sergiye veliler ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. - AYDIN