Öğrenciler Antik Eserleri Yapay Zeka ile Canlandırdı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, 'Geçmişin Kodları-TeknoAntik' projesi kapsamında antik kentlerdeki eserleri yapay zeka teknolojisiyle dijital ortamda canlandırdı.

Marmaris ilçesindeki Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, 'Geçmişin Kodları-TeknoAntik' projesi kapsamında antik eserleri yapay zeka destekli çalışmalarla dijital olarak yeniden canlandırdı. Projede öğrenciler, kültürel mirası teknolojiyle bir araya getiren uygulamalar gerçekleştirdi. Proje çerçevesinde öğrenciler, antik kentlerde yapılan incelemelerde tarihi yapılar ve eserler üzerinde çalışmalar yaptı. Matematik dersinde antik yapılara ait ölçümler gerçekleştirilirken, bilişim teknolojileri dersinde elde edilen veriler yapay zeka uygulamalarıyla dijital ortama aktarıldı. Öğrenciler, antik eserleri yapay zeka yardımıyla görsel olarak canlandırdı. Türkçe dersinde ise öğrenciler, yürütülen çalışmalar ve ortaya çıkan dijital içerikleri yazılı anlatı ve hikayeleştirme yöntemiyle ifade etti. Dersler arası iş birliğiyle yürütülen projede, tarih, teknoloji ve anlatım bir arada ele alındı.

Projenin tanıtımı, Marmaris Kalesi Müzesi'nde çekilen video ile yapıldı. Sanal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı. Tarihi mekanda gerçekleştirilen çekimlerde, öğrencilerin yapay zeka ile canlandırdığı eserler de yer aldı.