Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Deprem Müzesi'nde afet eğitimi aldı
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Öğrenciler, Deprem Müzesi'nde afet eğitimi aldı

1 saat önce

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Orhangazi İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Muhammet Ali Bayraktar tarafından "Aile Afet ve Acil Durum Planı" konulu eğitim verildi.

Öğrenciler, Deprem Müzesi'nde afet eğitimi aldı, System.String[]

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Orhangazi İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Muhammet Ali Bayraktar tarafından "Aile Afet ve Acil Durum Planı" konulu eğitim verildi.


Adapazarı Belediyesi Deprem Müzesi'nde verilen eğitimde, AFAD Eğitim Uzmanı Bayraktar tarafından afet öncesinde, sırasında ve sonrasında ne gibi hazırlıklar yapmaları gerektiği anlatıldı. Orhangazi İlkokulu 4. sınıf öğrencileri eğitim sonrasında müzeyi gezerek 1999 depremi fotoğraflarını inceledi.


Riskleri azaltmak için


Hem teorik hem de uygulamalı olarak verilen eğitimde, deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrasında ilk saatlerde neler yapılması gerektiği, anne babaların deprem anında görevleri; annenin acil afet çantasını hazırlaması, babanın ise elektrik sigortalarını kapatması gibi acil afet durumlarında çözüm yolları anlatıldı.


Neler Yapılmalı?


Afetlerde ilk 72 saatin önemine dikkat çeken AFAD Eğitim Uzmanı Bayraktar, afet çantasının evlerde ulaşılabilecek yerde olması ve afet anında Çök-Kapan-Tutun hareketinin uygulanması gerektiğini söyledi. Adapazarı Belediyesi'nin düzenlediği afet bilinci eğitimleri Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayıyla, tüm okullardan belirli dönemlerde alınacak öğrenciler ile devam edecek. - SAKARYA

Adapazarı, Deprem, AFAD, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:28 Kaynak: İHA
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