Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Fidanları Toprakla Buluşturdu

Öğrenciler, Fidanları Toprakla Buluşturdu

58 dakika önce

Adana Valisi Vekili Mustafa Aydın, Adana'nın yüzde 40 orman varlığı ile Türkiye'nin ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

Öğrenciler, Fidanları Toprakla Buluşturdu, System.String[]
Adana Valisi Vekili Mustafa Aydın, Adana'nın yüzde 40 orman varlığı ile Türkiye'nin ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

Orman Teşkilatının Kuruluşunun 180. Yıl Dönümü ve 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinliklerinde Çukurova Arboretum'unda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim töreninden önce öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla bir doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş parkurunun başında büyük bir Türk Bayrağı açıldı.Yürüyüş parkurunun sonunda kortej fidan dikim alanına ulaştı. Burada kısa bir konuşma gerçekleştiren Vali Vekili Mustafa Aydın, ormanların korunması ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması konusundaki farkındalığı arttırmak için böyle bir doğa yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.

Her gün 21 Mart'ta bu tür etkinliklerle Dünya Ormancılık Günü'nü kutladıklarını belirten Vali Vekili Aydın, "Orman ve ağaç sevgisinin en güzel görüntüsü, burada gördüklerimizdir. Ülkemizdeki ormanları korur ve mevcudunu arttırırsak her yer bu güzellikte olacaktır" dedi.

Adana'nın yüzde 40 orman varlığı ile Türkiye'nin ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Vali Vekili Aydın, "Orman sadece ağaçların bulunduğu bir alan değil aynı zamanda tüm canlılar için bir yaşam alanıdır, oksijen kaynağımızdır, su rezervimizdir. Orman yangınları ciddi bir tehdit ama mücadele konusunda çok güçlü bir teşkilatımız var. Ormanların korunması konusunda gösterdikleri başarı ve gayretlerden dolayı tüm orman teşkilatımızı kutluyorum" diye konuştu.

Vali Vekili Mustafa Aydın'ın konuşmasının ardından hazırlanan alana katılımcılar tarafından fıstıkçamı, servi, defne, kauçuk, zakkum, mazı, çınar ve keçiboynuzu türlerinde toplam 350 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, kamu kurum temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlik; yürüyüş parkuru boyunca kurulan ormancılık çalışmalarına ait görsel stantların incelenmesi ve fidan dağıtımının ardından sonra erdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

21 Mart, Türkiye, Adana, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genoa Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Sinan Gümüş'ün Transfer Edileceği İddialarına Açıklık Getirdi Türkiye Birincisi Oldu, Üniversiteden Gelen "Atanamadınız" Yazısıyla Neye Uğradığını Şaşırdı ABD'li Yetkili Wheelbarger: F-35 Teslimatı Yakında Askıya Alınabilir Son Dakika! Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:29:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Fidanları Toprakla Buluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]