Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Gazeteciler Gününü "Aa Pastası" Keserek Kutladı

Öğrenciler Gazeteciler Gününü "Aa Pastası" Keserek Kutladı

1 saat önce

Bursa'da bir grup ortaokul 7. sınıf öğrencisi, Anadolu AJansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğü çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazan pastayı keserek kutladı.

Öğrenciler Gazeteciler Gününü
Bursa'da bir grup ortaokul 7. sınıf öğrencisi, Anadolu AJansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğü çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazan pastayı keserek kutladı.

Kentte faaliyet gösteren Özel Akcan Okulları Müdürü Mehmet İstemihan ve 13 ortaokul öğrencisi, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan okul müdürü İstemihan, Anadolu Ajansı'nın Milli Mücadele döneminde vatanın can damarı olduğunu söyledi.

Ajansın bugün de aynı özveriyle hizmet ettiğini vurgulayan İstemihan, şunları kaydetti:

"En doğru bilgilerin zamanında ulaştırılması yolunda özveriyle çalışıyorsunuz. Yeri geliyor ailenizden feragat ederek bizlere doğru bilgiyi ulaştırmak için çaba sarf ediyorsunuz. İyi ki varsınız. Güzel haberlerinizle basın camiasına bir güneş gibi doğuyorsunuz. Bu güneşin ilelebet devam etmesini temenni ediyoruz. Bu milletin en zor dönemlerinde var olduğunuz gibi bizlerin yüreğinde de her zaman var olacaksınız."

AA Bursa Bölge Müdürü Zafer Akpınar da kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi, öğrencilerin gazetecilik mesleğine ilişkin sorularını yanıtladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler beraberinde getirdikleri, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazan ve AA logosunun bulunduğu pastayı keserek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:52 Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Bursa, Anadolu Ajansı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!

Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:16:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Gazeteciler Gününü "Aa Pastası" Keserek Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]