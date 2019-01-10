Öğrenciler Mühendislik Hakkında Bilgi Edindi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde öğrencilerin mesleki hayatlarında diledikleri kariyer planlarını yapabilmelerine imkan sağlamayı amaçlayan kariyer günleri etkinliği düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde öğrencilerin mesleki hayatlarında diledikleri kariyer planlarını yapabilmelerine imkan sağlamayı amaçlayan kariyer günleri etkinliği düzenlendi.



Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi tarafından her yıl düzenlenen etkinlik kapsamında bu yıl mühendislik ve gelecek konulu konferans gerçekleşti.



Kariyer günleri etkinliği kapsamında bu yıl düzenlenen mühendislik ve gelecek konulu konferansta Yüksek Elektrik Mühendisi Ömer Çelebi, mühendisliğin temel kavramları, meslek seçimindeki seçicilik, meslek hayatlarında başarılı olmanın yolları ve okurken karşılaşılabilecek problemler hakkında öğrencilere tecrübelerini paylaştı.



Öğrenciler ile sıcak sohbet içerisinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler merak ettiği konular hakkında Yüksek Elektrik Mühendisi Ömer Çelebi'ye çeşitli sorular sordu.



Öğrencilerin, farklı meslek gruplarını tanıması, motivasyonun üst seviyeye çıkarılması, mesleğin çalışma şartları ve gereksinimleri gibi konularda bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla kariyer günleri etkinliklerini başlattıklarını belirten Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Yıldırım, "Etkinlik kapsamında uzmanlarımız, aldıkları eğitimleri, mesleklerinin kapsam ve amaçlarını, iş bulma olanaklarını, mesleğin eğitim ve öğretim aşamalarını öğrencilerimize aktarıyor. Öğrencilerimiz ilgi duydukları meslek hakkındaki bilgiyi uzmanlarımızdan doğrudan alabiliyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yalnız bırakmayarak etkinliğe katılan Yüksek Elektrik Mühendisi Ömer Çelebi ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, okul müdürü Mahmut Yıldırım, Rehber Öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

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