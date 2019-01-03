Öğrenciler "Nasreddin Hoca" Oyunu Sahneleyecek
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Sahne Sanatları Atölyesi öğrencileri, "Nasreddin Hoca" adlı oyunu izleyicilerle buluşturacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Gelişim Merkezi Sahne Sanatları Atölyesi öğrencileri, "Nasreddin Hoca
" adlı oyunu izleyicilerle buluşturacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezi Sahne Sanatları Atölyesi öğrencilerince hayata geçirilen "Nasreddin Hoca" konulu tiyatro gösterisini, 6 Ocak'ta saat 16.00'da Geyve
SGM'de sahneleyecek.
Tüm Geyveli çocuklar, Seçkin Bayramoğlu'nun kaleme aldığı tiyatro gösterisine izlemeye davet edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:35 Kaynak: AA
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