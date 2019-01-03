Son Dakika Haberleri: Öğrenciler "Nasreddin Hoca" Oyunu Sahneleyecek

Öğrenciler "Nasreddin Hoca" Oyunu Sahneleyecek

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Sahne Sanatları Atölyesi öğrencileri, "Nasreddin Hoca" adlı oyunu izleyicilerle buluşturacak.

Öğrenciler
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Sahne Sanatları Atölyesi öğrencileri, "Nasreddin Hoca" adlı oyunu izleyicilerle buluşturacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezi Sahne Sanatları Atölyesi öğrencilerince hayata geçirilen "Nasreddin Hoca" konulu tiyatro gösterisini, 6 Ocak'ta saat 16.00'da Geyve SGM'de sahneleyecek.

Tüm Geyveli çocuklar, Seçkin Bayramoğlu'nun kaleme aldığı tiyatro gösterisine izlemeye davet edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:35 Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Nasreddin Hoca, Güncel
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